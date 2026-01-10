Путин и Трамп зафиксируют договоренности на новой встрече

Следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна закончиться подписанием документов.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны достичь конкретного результата на новой встрече. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Промежуточных встреч не будет. Планировался Будапешт, но именно из-за того, что стало понятно, что там не будет результата, от этой встречи отказались. На новой встрече Путина и Трампа зафиксируют договоренности, может даже новый статус-кво в отношениях», — сказал Лукьянов.
Без этого встреча даст обратный эффект, отметил политолог. «Саммит без понятного результата на нынешнем этапе — это уже не плюс, а минус», — подчеркнул собеседник URA.RU.
В ходе телефонного разговора 16 октября Путин поддержал идею Трампа провести встречу в столице Венгрии. Позднее ее проведение отложили из-за того, что стороны не до конца согласовали позиции для достижения значимого результата в переговорах по Украине. В Москве и Вашингтоне неоднократно заявляли, что встреча состоится после создания необходимых условий.