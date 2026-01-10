Путин и Трамп зафиксируют договоренности на новой встрече

«Промежуточных встреч не будет. Планировался Будапешт, но именно из-за того, что стало понятно, что там не будет результата, от этой встречи отказались. На новой встрече Путина и Трампа зафиксируют договоренности, может даже новый статус-кво в отношениях», — сказал Лукьянов.