Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп зафиксируют договоренности на новой встрече

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны достичь конкретного результата на новой встрече. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна закончиться подписанием документов.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны достичь конкретного результата на новой встрече. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Промежуточных встреч не будет. Планировался Будапешт, но именно из-за того, что стало понятно, что там не будет результата, от этой встречи отказались. На новой встрече Путина и Трампа зафиксируют договоренности, может даже новый статус-кво в отношениях», — сказал Лукьянов.

Без этого встреча даст обратный эффект, отметил политолог. «Саммит без понятного результата на нынешнем этапе — это уже не плюс, а минус», — подчеркнул собеседник URA.RU.

В ходе телефонного разговора 16 октября Путин поддержал идею Трампа провести встречу в столице Венгрии. Позднее ее проведение отложили из-за того, что стороны не до конца согласовали позиции для достижения значимого результата в переговорах по Украине. В Москве и Вашингтоне неоднократно заявляли, что встреча состоится после создания необходимых условий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше