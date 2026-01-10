Ричмонд
Sky News: большая часть Европы находится в зоне досягаемости «Орешника»

С заявленной дальностью теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Ракета «Орешник» способна достичь значительную часть территории Европы, сообщает Sky News.

«Суть этой атаки не в том, какие объекты были уничтожены, а в том, какое послание она передала. С заявленной дальностью до 5500 километров, теоретически ракета может достичь большей части Европы», — отмечается в статье.

Также в материале высказывается предположение, что использование этого оружия стало ответом на планы Великобритании и Франции ввести свои войска на Украину в случае завершения конфликта.

В Минобороны России ранее сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.