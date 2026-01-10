Власть PAS путает реформу образования в Молдове с его ликвидацией: Кагульский университет — «это не просто учебное заведение — это сердце сообщества, гарантия того, что у региона есть будущее»

То, что сегодня делает власть PAS в лице министра Перчуна, не имеет ничего общего с оптимизацией системы образования. Это административный удар по всему Югу страны. Существует как минимум четыре ключевых причины, которые полностью дискредитируют этот шаг как с моральной, так и с профессиональной точки зрения.