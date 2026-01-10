Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власть PAS путает реформу образования в Молдове с его ликвидацией: Кагульский университет — «это не просто учебное заведение — это сердце сообщества, гарантия того, что у региона есть будущее»

«То, что сегодня делает власть PAS в лице министра Перчуна, не имеет ничего общего с оптимизацией системы образования Молдовы».

Источник: Комсомольская правда

О ликвидации Университета в Кагуле.

«Под прикрытием зимних праздников, приёма старого, но по-прежнему любимого теми, кто боится публичных дебатов, власть PAS продвигает проект, который называет “реформой”, но который по своей сути является не чем иным, как операцией грубой централизации и административного поглощения, пишет экс-премьер Влад Филат.

Речь идёт о принудительном присоединении Государственного университета имени Богдана Петричейку Хашдеу в Кагуле к Техническому университету Молдовы. Решение, принятое вдали от людей, без реального анализа и без какого-либо уважения к стратегической роли этой институции.

Когда участвовал в создании Университета в Кагуле, исходная идея была предельно ясной: Республика Молдова не заканчивается на выезде из Кишинёва. Страну невозможно развивать, опираясь на одну-единственную точку. Юг страны нуждался и продолжает нуждаться в собственном центре образования, стабильности и развития в регионе, уже пострадавшем от засухи, демографического спада и отсутствия системных инвестиций.

То, что сегодня делает власть PAS в лице министра Перчуна, не имеет ничего общего с оптимизацией системы образования. Это административный удар по всему Югу страны. Существует как минимум четыре ключевых причины, которые полностью дискредитируют этот шаг как с моральной, так и с профессиональной точки зрения.

1. Полное отсутствие анализа последствий. Прежде чем уничтожать ещё одну институцию, власть была обязана, морально и юридически, представить честную оценку результатов предыдущих «реформ». Какие плоды принесло исчезновение Аграрного университета, Университета физического воспитания и спорта, Академии публичного управления? Повысилось ли качество образования или же мы стали свидетелями банального перераспределения имущества в пользу политически удобных структур? Молчание по этому поводу оглушительно.

2. Пренебрежение автономией и принципами прозрачности. Общественные консультации проводятся в период с 26 декабря по 9 января, тогда, когда общество, естественным образом, занято праздниками. Это не случайность. Это сознательный вызов здравому смыслу и проявление политической трусости.

3. Мелочная политическая заинтересованность. Невозможно игнорировать связь между этой насильственной «реформой» и законодательными манипуляциями, позволяющими ректору получить третий мандат через чёрный ход, в прямом противоречии с духом закона. Университет в Кагуле, по всей видимости, был превращён в разменную монету за политическую лояльность одного кишинёвского университетского барона, ставшего электоральным агентом власти.

4. Интеллектуальное опустынивание регионов. Лишить Кагул его единственного университета и превратить его в филиал Кишинёва значит обречь регион на хроническую отсталость. Молодёжь из Кагула, Кантемира, Тараклии или Вулканешт лишается локального центра притяжения. Их будут выталкивать либо в Кишинёв, либо что куда вероятнее, за пределы страны.

Власть PAS путает реформу с ликвидацией. Она не понимает, что региональный университет — это не просто учебное заведение. Это сердце сообщества, гарантия того, что у региона есть будущее.

Общество обязано потребовать немедленной остановки этого злоупотребляющего процесса и возвращения к реальным дискуссиям с цифрами на столе, с серьёзными оценками и, прежде всего, с уважением к людям Юга Республики Молдова".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).