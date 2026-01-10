NYT: удар «Орешником» по Украине показал, что его невозможно перехватить

Новый удар России по объектам Украины с помощью ракет «Орешник» показал, что существующие средства противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии их перехватить, пишет американская газета The New York Times.
«Баллистические ракеты запускаются в атмосферу с помощью ракетных двигателей, после чего под действием силы тяжести они снижаются на высоких скоростях. Это делает их перехват системами ПВО очень сложным, а в случае применения суббоеприпасов — практически невозможным», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что западным странам необходимо с вниманием относиться к подобным действиям России, так как ракеты «Орешник» могут долететь до любой точки Европы, что подтверждают удары.
Минобороны РФ заявило, что позапрошлой ночью, с 8 на 9 января, российские войска нанесли по критически важным объектам Украины массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом «Орешник», в ответ на террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области в конце декабря.
Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны.