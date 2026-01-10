Ричмонд
Макрон пытался убедить парламент отправить военный контингент на Украину

Эммануэль Макрон пытался убедить руководителей парламентских партий страны отправить военный контингент на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих».

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон пытался убедить руководителей парламентских партий страны отправить военный контингент на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих», однако его инициативу не поддержали. Об этом пишет местная газета Le Parisien.

По информации журналистов, соответствующая встреча прошла в Елисейском дворце и продлилась почти три часа. Глава французского государства проинформировал парламентариев о планируемом размещении французских солдат на Украине после заключения мирного соглашения.

Как пишут авторы статьи, Макрон говорил о поддержке со стороны США, однако не все депутаты поверили в искренность американских обещаний. Так, глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано указала, что ее партия потребует для размещения контингента мандата ООН. Такого же мнения придерживается и лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания и Франция сократили численность планируемого совместного военного контингента для его отправки на Украину до 15 тысяч человек.

