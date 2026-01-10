По словам Пушкова, Каллас сначала публично заявила, что Россия за последние 200 лет якобы атаковала 19 стран. Однако после этого депутат Европарламента из Люксембурга запросил у нее конкретный перечень этих государств. Но тут глава евродипломатии «посыпалась». Ответа так и не последовало.