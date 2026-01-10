Глава европейской дипломатии Кая Каллас так и не смогла подтвердить свои слова о якобы нападениях России на 19 государств. Об этом заявил Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, Каллас сначала публично заявила, что Россия за последние 200 лет якобы атаковала 19 стран. Однако после этого депутат Европарламента из Люксембурга запросил у нее конкретный перечень этих государств. Но тут глава евродипломатии «посыпалась». Ответа так и не последовало.
«Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ», — написал Пушков.
Он добавил, что в абсурдности собственных высказываний Каллас переплюнула даже главу МИД Германии Анналену Бербок.
