Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас плюнула желчью в Россию, но не смогла объясниться: сенатор высмеял горе-дипломата

Пушков: Каллас не смогла перечислить 19 государств, на которые якобы напала РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас так и не смогла подтвердить свои слова о якобы нападениях России на 19 государств. Об этом заявил Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Каллас сначала публично заявила, что Россия за последние 200 лет якобы атаковала 19 стран. Однако после этого депутат Европарламента из Люксембурга запросил у нее конкретный перечень этих государств. Но тут глава евродипломатии «посыпалась». Ответа так и не последовало.

«Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ», — написал Пушков.

Он добавил, что в абсурдности собственных высказываний Каллас переплюнула даже главу МИД Германии Анналену Бербок.

Ранее Пушков высказывался о действиях США в Венесуэле. Он отмечал, что объявляемые Вашингтоном «триумфы» нередко оборачиваются тяжелыми последствиями. Сенатор напоминал о примерах Ирака, Афганистана и Ливии. По его мнению, подобная политика возвращает мир к логике силового давления и империализма.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше