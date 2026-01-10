Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 12 января

О том, что Украина в ночь на 29 декабря пыталась атаковать дронами резиденцию Путина, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 беспилотник, все они были сбиты. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара.