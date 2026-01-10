Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля, денонсация соглашения вступает в силу через полгода.
«Выход Финляндии из Оттавской конвенции по минам вступает в силу сегодня», — говорится в сообщении.
Президент республики Александр Стубб ранее заверил, что Финляндия после выхода из конвенции не будет использовать противопехотные мины в мирное время, намерена хранить их на складах.
Вопрос о выходе из соглашения Финляндия подняла в ноябре 2024 года одновременно с Польшей и странами Балтии. Стубб тогда заявил, что Финляндия изучает вариант выхода из Оттавской конвенции из-за якобы «угрозы» со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что России «ни тепло, ни холодно» от возможного выхода Финляндии из конвенции по минам. По словам главы диппредставительства, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.