Президент Колумбии поедет в США, чтобы «остановить мировую войну»

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о предстоящем визите в США, чтобы предотвратить развязывание мировой войны. Своими планами он поделился с телеканалом CBS.

Источник: AP 2024

Густаво Петро отметил, что рад приглашению в Белый дом. По его словам, продолжающийся диалог с США поможет избежать вооруженного конфликта. «Я не скажу, что не боюсь угроз, когда вижу кадры вертолетов и ракет в Венесуэле, когда у нас даже нет системы ПВО», — признался колумбийский президент.

По словам Петро, если с ним что-то случится, это вызовет в Колумбии гражданскую войну и повысит враждебность страны к США. «Это была бы глупая политика», — убежден глава государства.

После атаки на Венесуэлу президент США Дональд Трамп не исключил, что следующей целью американских вооруженных сил может стать Колумбия. В стране, считает Трамп, развито производство кокаина. Густаво Петро отверг обвинения и заявил о готовности «взять в руки оружие» в случае дальнейших угроз со стороны США.

