Экс-глава МИД Австрии рассказала о кризисе европейской политики

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Европейская политика находится в глубоком кризисе, люди боятся ей заниматься, особенно в правых партиях, поскольку это означает угрозу их личной безопасности, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство правых партий, премьер Венгрии Виктор Орбан — это отдельный случай, по типу “Национального объединения” Марин Ле Пен во Франции или Австрийская партия свободы испытывают нехватку квалифицированных кадров. Любая партия испытывает проблемы с приемом квалифицированных кадров. Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой», — сказала она.

Как указала Кнайсль, нехватка умелых кадров связана и с падением уровня европейских элит. В частности, система образования, которая должна их взращивать, более не представляет из себя конкурентную среду, где происходил бы отсев наиболее умелых и талантливых.

Экс-глава австрийского МИД также напомнила, что в Европе контакты с теми, кого считают правыми, чреваты вполне реальной физической угрозой.

«Есть много тех, кто уже дорого поплатился. Едва вы вступили в малейший контакт с правыми — тут же возникают большие проблемы. На членов АдГ (“Альтернативы для Германии” — ред.) совершали нападения. Были и партийные функционеры, которым закрывали банковские счета, их детей притесняли в школах», — сказала она.

