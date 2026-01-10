Премьер Башкирии объяснил суть Года единства народов России

"Для нашей страны это основа силы и устойчивости, — прокомментировал Андрей Назаров. — Я вырос в месте, где в одном дворе вместе играли дети самых разных национальностей — русские, башкиры, татары, чуваши и многие другие. Мы говорили на разных языках, но понимали друг друга без переводчика. И сегодня в многонациональной России культуры легко соседствуют и обогащают друг друга.