Премьер Башкирии объяснил суть Года единства народов России

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил в своих соцсетях, что 2026 год объявлен президентом РФ Годом единства народов России.
"Для нашей страны это основа силы и устойчивости, — прокомментировал Андрей Назаров. — Я вырос в месте, где в одном дворе вместе играли дети самых разных национальностей — русские, башкиры, татары, чуваши и многие другие. Мы говорили на разных языках, но понимали друг друга без переводчика. И сегодня в многонациональной России культуры легко соседствуют и обогащают друг друга.
Вспомним наш обычный новогодний стол: краснодарские яблоки, башкирский мёд, тульский пряник, дагестанские сухофрукты, карельская рыба, алтайские травяные чаи. Всё это — одна страна, один общий дом.
В Башкортостане в дружбе и согласии живут более 100 национальностей, в России — почти две сотни. Нас объединяет уважение друг к другу, общая история и ответственность за будущее, готовность поддержать соседа и работать вместе. Это и есть единство — когда разные, но вместе", — написал премьер-министр.