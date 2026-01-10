Ричмонд
Премьер Башкирии объяснил суть Года единства народов России

Таким объявлен 2026 год по решению главы государства.

Источник: соцсети / Андрей Назарова

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил в своих соцсетях, что 2026 год объявлен президентом РФ Годом единства народов России.

"Для нашей страны это основа силы и устойчивости, — прокомментировал Андрей Назаров. — Я вырос в месте, где в одном дворе вместе играли дети самых разных национальностей — русские, башкиры, татары, чуваши и многие другие. Мы говорили на разных языках, но понимали друг друга без переводчика. И сегодня в многонациональной России культуры легко соседствуют и обогащают друг друга.

Вспомним наш обычный новогодний стол: краснодарские яблоки, башкирский мёд, тульский пряник, дагестанские сухофрукты, карельская рыба, алтайские травяные чаи. Всё это — одна страна, один общий дом.

В Башкортостане в дружбе и согласии живут более 100 национальностей, в России — почти две сотни. Нас объединяет уважение друг к другу, общая история и ответственность за будущее, готовность поддержать соседа и работать вместе. Это и есть единство — когда разные, но вместе", — написал премьер-министр.