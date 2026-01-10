Ричмонд
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине

«Вот что вы получите», — написал Медведев, обращаясь к «Микрону» и другим европейским лидерам. К своему посту зампред Совбеза России прикрепил видео ракетного удара.

Все новости РБК

Европейские лидеры хотят переноса войны непосредственно в Европу, написал на своей англоязычной странице в сети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Запись появилась после того, как французская газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить представителей парламентских партий и военное руководство поддержать отправку войск на Украину после урегулирования конфликта.

«Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, “Микрон” продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну-ну, давайте. Вот что вы получите», — написал Медведев, прикрепив к своему посту видеозапись, снятую — как следует из метки на видео — камерой наблюдения в ночь на 9 января.

В это время, как сообщило ранее Минобороны России, по критически важным объектам на территории Украины был нанесен ракетный удар с использованием комплекса «Орешник».

В Брюсселе ракетный удар России по Украине с применением ракетной системы средней дальности «Орешник» посчитали предупреждением для Евросоюза и США, заявила 9 января представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин.

На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. О старте выпуска президент объявил в начале ноября 2025-го.

