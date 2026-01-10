Семьи с двумя и более детьми с 2026 года могут рассчитывать на новую выплату

Размер выплаты зависит от уровня дохода и региона, но в среднем, по оценкам правительства, речь идет о суммах от пятидесяти до почти двухсот тысяч рублей в год, отметил Говырин. «Для многих семей это может стать ощутимой поддержкой — особенно если речь идет о многодетных родителях, где расходы на детей постоянно растут», — считает он.