Политические партии Гренландии выступили против вхождения в состав США

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз сказал, что страна хочет завладеть Гренландией, а не просто арендовать ее. Соседства России и Китая с островом Штаты не допустят. По словам Трампа, решение США по поводу Гренландии будет принято независимо от желания жителей острова.