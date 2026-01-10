«Должны ответить». В США выступили с инициативой в отношении России

«США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что такой ход поспособствует укреплению доверия между двумя государствами.
Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами «истечет так истечет», но выразил надежду на заключение «более выгодного» соглашения.
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Страна примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.