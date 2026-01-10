Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Должны ответить». В США выступили с инициативой в отношении России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен принять предложение Владимира Путина продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет Bloomberg.

Источник: © РИА Новости

«США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такой ход поспособствует укреплению доверия между двумя государствами.

Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами «истечет так истечет», но выразил надежду на заключение «более выгодного» соглашения.

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявлял Путин. Страна примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше