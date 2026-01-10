Ричмонд
Сын свергнутого шаха Ирана призвал протестующих к силовому захвату власти

Наследник шахской династии Ирана принц Реза Пехлеви призвал участников протестов к силовому захвату власти в стране. Обращение он опубликовал в соцсети Х.

Источник: Reuters

«Наша цель заключается не только в том, чтобы не просто выходить на улицы, цель в том, чтобы подготовиться к захвату и удержанию центров городов», — сказал Пехлеви в видеообращении. Он также призвал рабочих в стране выйти на всеобщую забастовку.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций в десятках городов выступают за изменение политического строя и приход к власти принца Резы Пехлеви. По версии Тегерана, волну протестов организовали Израиль и США.