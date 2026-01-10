В Совете Европы пригрозили привлечь Россию к ответу за удар «Орешником»

Россия входила в состав Совета Европы до начала 2022 года. 25 февраля 2022 года — после начала Россией военной операции на Украине — Совет Европы приостановил членство России в Парламентской ассамблее и комитете министров. 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации. Днем ранее стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации.