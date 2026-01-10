Государственная Дума примет пакет инициатив против кибермошенников

Согласно документу, с 1 марта в России смогут вводить ограничения в отношении лиц, которые скрываются за рубежом и при этом признаны виновными в совершении уголовных преступлений или ряда административных правонарушений. Что касается «административки», то в список таких лиц будут включать в том числе тех, кто признан виновным в дискредитации Вооруженных сил, призывах к нарушению территориальной целостности страны или к введению против нее санкций и скрывается от правосудия за рубежом, а также иноагентов, не соблюдающих законодательство. Участие в деятельности организаций, признанных в нашей стране нежелательными, также станет «путевкой» в «черный список» — то есть публичный перечень попавших под ограничения граждан, который будет вести Генпрокуратура. Это же ведомство будет принимать решения о рестрикциях в отношении конкретных лиц.