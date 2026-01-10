Государственная Дума примет пакет инициатив против кибермошенников

«РГ» рассказывает о законопроектах, рассмотрение которых в следующем парламентском сезоне запланировано на данный момент.
Ответ мошенникам
Депутаты в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Он будет вынесен на заседание Совета Думы 12 января. Это уже второй пакет мер. Первый, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эффективно заработал. Теперь важно и дальше «совершенствовать созданную правовую базу, оперативно реагировать на возникающие вызовы и новые ухищрения мошенников», заявил он.
Среди предложений — дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.
Меры против сбежавших нарушителей
В конце осенней сессии был принят в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести временные ограничительные меры для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом. В весеннюю сессию он станет законом. «Решение создаст дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания, — заявлял председатель ГД. — Виновный сначала должен ответить по закону за совершенное деяние, и только потом вновь пользоваться всеми правами и благами общества».
Согласно документу, с 1 марта в России смогут вводить ограничения в отношении лиц, которые скрываются за рубежом и при этом признаны виновными в совершении уголовных преступлений или ряда административных правонарушений. Что касается «административки», то в список таких лиц будут включать в том числе тех, кто признан виновным в дискредитации Вооруженных сил, призывах к нарушению территориальной целостности страны или к введению против нее санкций и скрывается от правосудия за рубежом, а также иноагентов, не соблюдающих законодательство. Участие в деятельности организаций, признанных в нашей стране нежелательными, также станет «путевкой» в «черный список» — то есть публичный перечень попавших под ограничения граждан, который будет вести Генпрокуратура. Это же ведомство будет принимать решения о рестрикциях в отношении конкретных лиц.
Среди возможных мер Володин называл приостановку регистрации прав на недвижимость в России, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества. Также это может быть ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В перечень рестрикций войдет и запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо самозанятого.
Для «цифры» создадут платформу
С целью обеспечения цифровой независимости в России будет создана единая национальная цифровая платформа «ГосТех», которая объединит информационные системы государственных органов, муниципалитетов и внебюджетных фондов. Законопроект об этом Госдума ранее приняла в первом чтении, и вскоре документ станет законом.
Согласно пояснительной записке, это необходимо для повышения эффективности госуслуг. Координировать работу платформы будет Минцифры.
Как заявлял депутатам замминистра цифрового развития Иван Лебедев, все необходимые государству системы должны строиться по единому принципу. По его словам, ориентировочно через год на платформу «ГосТех» могут перевести портал Госуслуг.
«Мы должны привести к единообразию функционала сервисов все органы государственной власти, — согласился глава Комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский. — Это будет полезно как для самих органов, так, конечно, и для граждан, которые будут пользоваться этими сервисами».
Об отпуске для ветеранов
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 13 января собираются рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении ежегодного неоплачиваемого отпуска до 35 дней без сохранения зарплаты для ветеранов боевых действий, отработавших в зоне СВО не менее полугода или откомандированных досрочно по уважительным причинам. Это следует из проекта постановления, внесенного в Госдуму 25 декабря зампредседателя палаты Александром Жуковым.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан в целях повышения уровня соцзащиты ветеранов, направлявшихся для выполнения задач в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно. Пока что таким ветеранам предоставляют преимущество при получении путевки в санаторий при наличии показаний, первоочередное право на покупку земельного участка, установку телефона в квартире и использование ежегодного отпуска в удобное для них время. Законопроектом предлагается расширить перечень льгот для них, предоставив им дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней ежегодно.
О контроле за «досрочниками»
Госдума может рассмотреть во втором чтении законопроект об особенностях контроля за поведением освобожденных условно-досрочно 14 января, следует из того же проекта постановления.
Согласно инициативе, ФСИН наделяется полномочиями по контролю за освобожденными по УДО от отбывания наказания, за исключением военных.
Контролировать поведение военных, освобожденных условно-досрочно, будет командование воинских частей. Предполагается, что командование будет вести персональный учет военных, освобожденных по УДО, в течение оставшейся неотбытой части наказания и контролировать исполнение такими военнослужащими возложенных на них судом обязанностей.
В случае, если освобожденный по УДО уклонится от контроля за его поведением, его предлагается объявить в розыск, причем устанавливать его местонахождение будет уголовно-исполнительная инспекция.
Если же освобожденный по УДО военный уклоняется от исполнения возложенных на него судом обязанностей, то его могут предупредить о возможной отмене освобождения по УДО. Совет Думы рассмотрит инициативу 12 января.
О детском отдыхе
Законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха могут рассмотреть в первом чтении в Госдуме в январе 2026 года. Это следует из решения профильного Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Инициативу подготовила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в середине ноября. Предлагается назначать главой межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей руководителей регионов. В ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.
Авторы документа рассчитывают, что это повысит уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха и усилит контроль за проведением детской оздоровительной кампании.
О медуслугах
В первом чтении 14 января 2026 года планируется рассмотреть законопроект, уточняющий понятия медицинской услуги и медицинской помощи, следует из базы данных палаты парламента.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов 20 марта 2025 года. Согласно документу, из термина «медицинская помощь» исключается упоминание о предоставлении медуслуг, а саму медпомощь предложено понимать как комплекс мероприятий по поддержанию и восстановлению здоровья.
Также законопроект предусматривает уточнение определения «медицинская услуга» — в нем планируется указать на финансовый характер ее оказания.
О передвижных аптеках
Планируется узаконить эксперимент с торговлей лекарствами в передвижных аптечных пунктах, которые будут обслуживать жителей труднодоступных районов. Соответствующий законопроект 17 декабря внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.
Депутаты уже приступили к рассмотрению законопроекта о создании передвижных аптечных пунктов, 26 декабря сообщил Вячеслав Володин. По словам политика, мобильные комплексы будут доставлять лекарства в отдаленные поселения, где нет стационарных аптек и фармпунктов. Данный вопрос поднимался на прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина, напомнил спикер.
Он привел данные экспертов, согласно которым на конец сентября в стране работали 83 тысячи аптек, из них только 14 процентов располагаются в труднодоступных районах и малонаселенных пунктах, где в общей сложности проживают восемь миллионов человек. Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест, уточнил председатель Госдумы.
О наследниках по счетам умершего
13 января 2026 года может быть рассмотрен законопроект, которым предлагается разрешить наследникам распоряжаться суммой средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) умершего. Такую дату предложил Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который рекомендовал палате принять в первом чтении данный документ.