WP: кардинал Паролин просил США разрешить Мадуро сбежать в Россию

Кардинал Пьетро Паролин, глава дипломатии Ватикана, в конце декабря тайно обращался к администрации США с предложением позволить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро добровольно сложить полномочия и выехать в Россию, где ему бы гарантировали безопасность, сообщила The Washington Post. США ранее также предлагали Мадуро отправиться в изгнание в Турцию, но он отверг эти планы.
По словам источника, кардинал Паролин в течение нескольких дней пытался связаться с госсекретарем Марко Рубио, «стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».
Газета не уточнила, состоялся ли у них разговор. Вскоре Паролин вызвал в свой секретариат представителя США Брайна Берча. ~Паролин сказал Берчу, что Россия готова предоставить Мадуро убежище, и «просил американцев проявить терпение»~, говорится в материале.
«~[Мадуро] было предложено уехать и наслаждаться своими деньгами~. Частью этого предложения было то, что [президент Владимир] Путин гарантировал бы его безопасность», — сказал собеседник газеты, якобы знакомый с позицией РФ по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос газеты по этому вопросу. От комментариев также отказались представители Брайна Берча, переадресовав вопросы в Госдеп США.
В Ватикане выразили разочарование из-за того, что газета опубликовала «фрагменты конфиденциального разговора», и подчеркнули, что они «неточно отражают содержание самого разговора».
Отказ от переговоров.
4 января источники газеты The New York Times сообщили, что ~Вашингтон якобы предлагал Николасу Мадуро добровольно оставить президентский пост и отправиться в изгнание в Турцию~.
«По словам нескольких американских и венесуэльских источников, участвовавших в переговорах о переходе власти, в конце декабря Мадуро отклонил ультиматум президента Трампа покинуть свой пост и уехать в изгнание в Турцию», — писала газета.
В ноябре, по данным NYT, ~Мадуро сделал США встречное предложение в виде переходного периода сроком на два или три года, за которым последует его отставка~, однако Вашингтон его отверг и потребовал немедленного сложения полномочий.
В свою очередь, издание Politico сообщало, что Мадуро мог бы искать убежища на Кубе или в Азербайджане. Британская газета The Telegraph утверждала, что ~США предлагали Мадуро в качестве вариантов Россию или Китай, однако он не захотел покидать Западное полушарие~.
При этом сам Дональд Трамп вскоре после операции по захвату Мадуро заявил, что венесуэльский лидер был готов к переговорам, однако президент США отказался от них.
«~Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: “Нет, мы должны это сделать”~. Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку. И я сказал (и, знаете, это могло бы оказаться очень глупым поступком, если бы все не получилось): “Нет, мы не можем этого сделать”, — сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Спецоперация под кодовым названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve), направленная на захват президента Венесуэлы, прошла в ночь на 3 января. В ходе операции были нанесены ракетные удары по стратегически важным объектам в Каракасе и ряде других районов страны. Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были вывезены за пределы Венесуэлы американскими военными, после чего доставлены в США. Американские власти предъявили им обвинения в «наркотерроризме», незаконном хранении оружия и контрабанде наркотиков.