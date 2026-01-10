Ричмонд
NYT: европейские лидеры в шоке от заявлений Трампа о Гренландии

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера о притязаниях Вашингтона на Гренландию шокировали премьер-министра Дании Метте Фредериксен и европейских лидеров. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Миллер ранее на этой неделе поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Премьер Дании, как отмечает The New York Times, давно всерьез воспринимала угрозы Трампа и пыталась аккуратно убедить американского лидера отказаться от этой идеи. Резкие высказывания Миллера ошеломили ее и привели европейских коллег Фредериксен в «состояние, близкое к панике», отмечает издание. По его сведениям, лидеры европейских стран пытаются согласовать возможный ответ на заявления Трампа и надеются найти способ избежать конфронтации с Вашингтоном. Среди рассматриваемых ими шагов NYT называет в том числе согласие «укрепить силы НАТО для более эффективного противостояния влиянию Китая и России» и даже предоставление Трампу доступа к месторождениям полезных ископаемых Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

