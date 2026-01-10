Кандидатура Орбана выдвинута на пост премьера на парламентских выборах в Венгрии

Виктор Орбан был избран делегатами форума единогласно и на безальтернативной основе. Премьер поблагодарил участников за доверие. По словам Орбана, он «после 20 лет пребывания на посту премьер-министра по-прежнему готов к выполнению этой задачи».
Вопрос о том, останется ли Виктор Орбан главой партии, решится уже после выборов, по итогам которых определят состав нового правительства. Основной оппонент коалиции ФИДЕС и ее младших партнеров (христианских демократов) — оппозиционная партия «Тиса». Ее возглавляет бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.