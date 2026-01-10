Кандидатура Орбана выдвинута на пост премьера на парламентских выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом на пост главы правительства от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Такое решение принял 31-й съезд партии в Будапеште, трансляция которого велась на национальном телевидении. Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле 2026 года.