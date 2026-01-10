WSJ узнала о подготовке Израиля к новой операции в секторе Газа

Если военная операция все же будет начата, то, по мнению опрошенных WSJ экспертов, Израиль может выбрать один из двух вариантов — либо быстрое полномасштабное вторжение в оставшуюся под контролем ХАМАС часть сектора Газа, либо постепенный захват этой территории по частям. Эксперты отметили также, что в новой военной операции Израиль сможет действовать более решительно, так как ему теперь не придется заботиться о жизнях заложников-евреев, а палестинцев из палаточных лагерей беженцев можно будет эвакуировать в те районы сектора Газа, которые контролирует Израиль.