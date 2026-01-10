Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций

В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Вашингтона из 66 международных организаций (из них 31 — из системы ООН). Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил сожаление в этой связи.
«Это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру. Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», — написал госсекретарь на платформе Substack.
Рубио пообещал дальнейший пересмотр участия США в международных организациях, но не раскрыл, каких именно.
«Больше неприемлемо вкладывать с трудом заработанные налоги американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам», — констатировал он.