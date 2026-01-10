Ричмонд
Рубио рассказал, что значит выход США из международных организаций

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио после решения Штатов выйти из десятка международных организаций заверил, что Вашингтон тем самым не «поворачивается спиной к миру».

Источник: Reuters

В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Вашингтона из 66 международных организаций (из них 31 — из системы ООН). Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил сожаление в этой связи.

«Это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру. Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», — написал госсекретарь на платформе Substack.

Рубио пообещал дальнейший пересмотр участия США в международных организациях, но не раскрыл, каких именно.

«Больше неприемлемо вкладывать с трудом заработанные налоги американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам», — констатировал он.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
