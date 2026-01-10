Медведев показал видео с ударом «Орешником» по Львовской области

«С момента выхода из транспортно-пускового контейнера до выхода в космос, то есть в самый уязвимый для ракеты момент, проходит очень мало времени. Нужно еще учитывать, что боевые блоки ракеты двигаются со скоростью 10−11 Махов, это гиперзвуковая скорость такого уровня, что сегодня даже близко не существует ракет-перехватчиков, которые могли бы отработать по “Орешнику”», — приводит его слова Aif.ru.