Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсетях видео удара новейшей ракетой «Орешник» по целям во Львовской области и подчеркнул, что Россия не приемлет размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран Европы или НАТО. Западные СМИ и эксперты отметили, что «Орешник» с его гиперзвуковой скоростью делает Европу уязвимой, а современные системы ПВО не способны его перехватить.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео удара ракетой «Орешник» по целям во Львовской области, снятое камерой видеонаблюдения. Он подчеркнул, что Россия не приемлет размещения на Украине каких-либо западных контингентов.
«Правящие европейские придурки все-таки хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось, что Россия не примет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине, но нет, Микрон (так Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона. — прим. ред.) продолжает распространять эту чушь. Ну что ж, вперед тогда. Вот что вы получите», — указал Медведев.
В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по ключевым объектам на территории Украины с применением комплекса «Орешник», сообщали в Минобороны РФ. По данным ведомства, под удар попали предприятия, связанные с производством беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в обеспечении украинского оборонно-промышленного комплекса. В министерстве подчеркнули, что атака стала ответной мерой на удар ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Уязвимая Европа.
Российская ракета «Орешник» делает Европу более уязвимой, заявил британский телеканал Sky News.
«С заявленной дальностью до 5500 километров баллистическая ракета ~»Орешник«теоретически может достичь большей части Европы~», — отмечает канал.
Отдельное внимание эксперты уделяют высокой скорости ракеты, которая, по данным аналитиков, достигает скорости 10−11 Махов, или около 3,7 тыс. м/с.
Такие характеристики существенно сокращают время реакции систем противовоздушной обороны: чем выше скорость цели, тем сложнее ее своевременно обнаружить, сопроводить и перехватить.
Невозможность перехвата.
В свою очередь, газета The New York Times заявила, что удар «Орешником» по целям во Львовской области продемонстрировал невозможность перехвата этой ракеты.
«Баллистические ракеты выводятся в атмосферу с помощью ракетных двигателей, а затем под действием силы тяжести с высокой скоростью падают на землю. Это значительно затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны и делает его практически невозможным в случае сброса суббоеприпасов», — указала NYT.
Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что из-за малого полетного времени средства ПВО не успеют среагировать на пуск «Орешника».
«С момента выхода из транспортно-пускового контейнера до выхода в космос, то есть в самый уязвимый для ракеты момент, проходит очень мало времени. Нужно еще учитывать, что боевые блоки ракеты двигаются со скоростью 10−11 Махов, это гиперзвуковая скорость такого уровня, что сегодня даже близко не существует ракет-перехватчиков, которые могли бы отработать по “Орешнику”», — приводит его слова Aif.ru.
Экс-полковник армии США Дэниел Дэвис также заявил, что ~современные системы ПВО не могут обнаружить эту ракету~.
«~Если [президент Украины Владимир] Зеленский, например, скажет, что ему нужно спрятаться в бункере, это не поможет~. Если такое оружие выбрало цель, оно пройдет в этот бункер как нож сквозь масло», — заявил Дэвис.
Позиция Европы.
Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что Россия должна быть «привлечена к ответственности» за удары по целям во Львовской области с применением «Орешника», «в результате которых жители Киева, Львова и Кривого Рога остались без электричества и водоснабжения».
Итальянское издание L'AntiDiplomatico указало что этот удар стал не только демонстрацией военных возможностей, но и свидетельством твердого намерения Москвы последовательно добиваться заявленных целей.
На этом фоне, по мнению обозревателей, все отчетливее проявляется несостоятельность западного курса: стратегия «управляемой эскалации», о которой говорили в Вашингтоне и Брюсселе, перерастает в более сложное и рискованное противостояние с применением высоких технологий, тогда как сама Европа все больше оказывается в роли уязвимого наблюдателя.