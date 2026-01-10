В Госдуме раскрыли, что в действиях Путина вызвало бы счастье у Трампа

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью изданию «Лента.ру» прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о разочаровании в российском лидере Владимире Путине.
«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — отметил парламентарий.
Также политик заметил, что слова главы Белого дома о некотором взаимопонимании и контакте с российским президентом при различных взглядах по некоторым вопросам является нормальным явлением.
Как писал сайт KP.RU, ранее республиканец неоднократно заявлял о своем разочаровании президентом РФ. Так, в ноябре прошлого года хозяин Овального кабинета Трамп публично выразил разочарование в Путине, отметив, что причина недовольства кроется в темпах урегулирования конфликта на Украине. Политик признался, что ранее этот конфликт казался ему «самым легким».
Однако на все эти высказывания ранее ответил сам Владимир Путин. По словам главы государства, все разочарования со стороны кого бы то ни было, согласно общему правилу, возникают от избыточных ожиданий. Чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, констатировал российский лидер.