Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан стал кандидатом в премьеры Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выбран кандидатом на должность главы правительства от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Парламентские выборы запланированы в стране на апрель 2026 года.

Источник: Life.ru

Решение о выдвижении Орбана было принято на 31-м съезде партии в Будапеште. Политика избрали единогласно. Премьер уже поблагодарил за доверие и заверил, что по-прежнему готов к выполнению всех поставленных задач. Главный соперник Орбана — оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает, что в этом году конфликт на Украине получит мирное разрешение, а антироссийские санкции Запада будут отменены.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше