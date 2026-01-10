Орбан стал кандидатом в премьеры Венгрии

Решение о выдвижении Орбана было принято на 31-м съезде партии в Будапеште. Политика избрали единогласно. Премьер уже поблагодарил за доверие и заверил, что по-прежнему готов к выполнению всех поставленных задач. Главный соперник Орбана — оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.