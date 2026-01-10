FT: у ЕС нет стратегии по предотвращению захвата Гренландии американцами

Страны Европейского союза не располагают чёткой стратегией для противодействия возможным попыткам Соединённых Штатов захватить Гренландию. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, у ЕС также отсутствует план по предотвращению подкупа жителей острова или принуждения гренландской автономии к выходу из состава Дании. Эти сценарии в Брюсселе считают даже более вероятными, чем прямой захват.
FT отмечает, что президент США Дональд Трамп в любом случае обладает преимуществом и в случае эскалации способен ответить «более сильным ударом» или выдвинуть «более серьёзные угрозы».
В европейских политических кругах обсуждаются возможные ответные меры, включая закрытие американских военных баз на территории ЕС или запрет на покупку американских казначейских облигаций. Однако, по оценке издания, реальные шансы на скоординированный отпор со стороны Европейского союза крайне невелики.
Вместо прямого противостояния европейские лидеры предпочитают применять «стратегическое давление» на администрацию Трампа, стремясь сохранить американскую поддержку Украины.
Ранее газета The New York Times писала, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидеры Евросоюза были шокированы заявлениями Трампа и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера о планах присоединить Гренландию к США.