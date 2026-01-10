«Станет следующей жертвой»: Канадцы стали бояться Трампа после угроз Венесуэле и Гренландии

Жители Канады опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Угрозы Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии заставляют Канаду опасаться, что она станет следующей жертвой», — отметило издание.
Как подчеркнуло агентство, в Канаде появился страх, что глава Белого дома может применить «военное принуждение» против Оттавы для того, чтобы она согласилась со всеми требованиями Вашингтона.
Как писал сайт KP.RU, США не допустят присутствия России и Китая ни в Венесуэле, ни в Гренландии. По словам республиканца, Каракас уже настроен на союзнические отношения с Вашингтоном.
При этом накануне стало известно, что подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США.
Напомним, в январе прошлого года хозяин Овального кабинета заявил, что Канада полностью зависима от США, поэтому она не может быть отдельным государством.