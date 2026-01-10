Ричмонд
В Молдове появится первый Европейский хаб цифровых инноваций

Молдова потратит два миллиона евро на цифровую трансформацию предприятий.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Молдова впервые организует на своей территории Европейский хаб цифровых инноваций, заявили в Министерстве экономического развития и цифровизации.

По информации ведомства, запуск хаба стал возможен благодаря сотрудничеству Ассоциации по развитию электронных коммуникаций и инновационных технологий (ACETI) и Технического университета Молдовы.

«Когда профессиональная и академическая среды объединяют свои силы, Молдова становится значимым игроком на европейском уровне. С помощью этого хаба мы предоставляем ресурсы, экспертизу и капитал, чтобы инновации перестали быть просто концепцией», — заявили в министерстве.

Сообщается, что общий объем инвестиций в проект составит два миллиона евро: половину этой суммы выделит ЕС, другую половину — правительство Молдовы через Организацию по развитию предпринимательства. Средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий в виде ваучеров и грантов на цифровую трансформацию — внедрение современных технологий, повышение конкурентоспособности бизнеса и адаптации компаний к требованиям цифровой экономики.

Проект входит в программу «Цифровая Европа» — одну из ключевых программ Европейского союза по финансированию цифровой трансформации экономики и общества на период 2021—2027 годов. В рамках него ACETI будет оказывать поддержку заявителям, предоставляя им рекомендации по процессу подачи заявок, разъяснения по вопросам условий участия, а также информацию о соответствующих конкурсах, мероприятиях и тренингах.