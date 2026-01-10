Ликвидирован TikTok-воин ВСУ Мольфар, сбежавший с «Азовстали» на вертолёте

Матвеев активно вёл соцсети, где публиковал фронтовые видео. Его военная биография была связана с участием в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. Он вступил в батальон «Азов»* и весной 2022 года вместе с ним попал в окружение в Мариуполе.
Там он получил тяжёлое ранение, провёл несколько дней в подземельях завода «Азовсталь», после чего был эвакуирован вертолётом. После выздоровления Матвеев давал интервью западным журналистам и продолжил службу в качестве оператора БПЛА. На его страницы в TikTok и других соцсетях подписаны сотни тысяч человек.
Ранее бойцы ВС РФ в районе города Константиновка в ДНР уничтожили группу украинских нацистов. Кроме того, в ином квадрате 2-я штурмовая группа обнаружила украинского военнослужащего, который был ликвидирован ударным дроном.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.