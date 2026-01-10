В Иране от рук протестующих погибли 25 правоохранителей

По меньшей мере 25 правоохранителей погибли во время протестов в Иране из-за агрессивных действий погромщиков. Такие цифры приводят государственные СМИ исламской республики.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на властей писало о гибели от рук бунтовщиков 15 силовиков в провинциях Фарс, Кум и Хорасан-Резави. Еще 6 стражей порядка убиты протестующими в провинции Фарс. Ранения получили 120 правоохранителей. В провинции Кум мятежники убили двух полицейских, нанеся им до 40 ножевых ранений. В городе Мешхед на северо-востоке Ирана жертвами погромщиков стали семь представителей силовых структур.
Протесты в Тегеране начались с 29 декабря 2025 года. Первыми на улицы вышли торговцы. Причиной волнений стало сильное падение курса иранского риала. На следующий день к протестующим присоединились студенты.
Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января. Погибли не менее 12 мирных граждан, в том числе силовики и один ребенок. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что погромщики сожгли в иранской столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 10 государственных учреждений, 3 медцентра, 24 квартиры, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи. Власти Ирана обвинили в организации беспорядков в стране Израиль и США.
Ранее сообщалось, что после стрельбы в Иране скончались минимум 217 человек.