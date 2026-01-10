В Иране от рук протестующих погибли 25 правоохранителей

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на властей писало о гибели от рук бунтовщиков 15 силовиков в провинциях Фарс, Кум и Хорасан-Резави. Еще 6 стражей порядка убиты протестующими в провинции Фарс. Ранения получили 120 правоохранителей. В провинции Кум мятежники убили двух полицейских, нанеся им до 40 ножевых ранений. В городе Мешхед на северо-востоке Ирана жертвами погромщиков стали семь представителей силовых структур.