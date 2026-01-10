Трамп хотел бы, чтобы Путин подстраивался под игру США.
Президент России Владимир Путин не подстраивается под американского лидера Дональда Трампа и продолжает отстаивать российские интересы, поэтому глава США начинает разочаровываться. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — заявил Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что прежние заявления Трампа о взаимопонимании с Путиным при большой разнице во взглядах — это нормальное явление. Однако у США, в отличии от России, не имеют своего четкого пути развития — в американском обществе можно увидеть псевдодемократию и шатание.
Трамп ранее заявил, что начинает разочаровываться в Путине. Однако при этом он отмели уверенность в достижении мира на Украине, которое произойдет в будущем.