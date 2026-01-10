В России объяснили, почему Трамп разочаровывается в Путине

«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — заявил Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что прежние заявления Трампа о взаимопонимании с Путиным при большой разнице во взглядах — это нормальное явление. Однако у США, в отличии от России, не имеют своего четкого пути развития — в американском обществе можно увидеть псевдодемократию и шатание.