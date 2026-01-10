Ричмонд
Израиль готовится к новой атаке на Газу под предлогом отказа ХАМАС сложить оружие

Израиль рассматривает возможность новой военной операции в секторе Газа, так как палестинская группировка ХАМАС укрепляет свои позиции и отказывается полностью разоружиться. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских и арабских правительственных кругах.

Источник: Life.ru

По условиям перемирия 2025 года, подготовленного при участии президента США Дональда Трампа, бойцы ХАМАС должны были разоружиться. Однако, как отмечает WSJ, группировка готова расстаться лишь с остатками тяжёлого вооружения, отказавшись сдавать стрелковое оружие, которое насчитывает около 60 тыс. единиц — втрое больше числа оставшихся боевиков.

Кроме того, ХАМАС укрепила своё финансовое положение, возобновила регулярные выплаты членам организации, что привлекает новых бойцов, а также восстанавливает разрушенную инфраструктуру, включая убежища и тоннели. В этих условиях Израиль готовится к возможной военной операции.

Источники WSJ уточняют, что конкретных сроков её начала пока нет, однако в Израиле предпочитают действовать по плану Трампа, который в конце 2025 года заявил, что ХАМАС «дорого заплатит», если не разоружится. Эксперты отмечают, что Израиль может выбрать либо быстрое полномасштабное вторжение, либо постепенное захватывание территории.

Ранее в результате атаки ЦАХАЛ были убиты руководитель военного крыла Мухаммед Синвар и официальный представитель «Бригад» Абу Убайда.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

