Израиль готовится к новой атаке на Газу под предлогом отказа ХАМАС сложить оружие

По условиям перемирия 2025 года, подготовленного при участии президента США Дональда Трампа, бойцы ХАМАС должны были разоружиться. Однако, как отмечает WSJ, группировка готова расстаться лишь с остатками тяжёлого вооружения, отказавшись сдавать стрелковое оружие, которое насчитывает около 60 тыс. единиц — втрое больше числа оставшихся боевиков.
Кроме того, ХАМАС укрепила своё финансовое положение, возобновила регулярные выплаты членам организации, что привлекает новых бойцов, а также восстанавливает разрушенную инфраструктуру, включая убежища и тоннели. В этих условиях Израиль готовится к возможной военной операции.
Источники WSJ уточняют, что конкретных сроков её начала пока нет, однако в Израиле предпочитают действовать по плану Трампа, который в конце 2025 года заявил, что ХАМАС «дорого заплатит», если не разоружится. Эксперты отмечают, что Израиль может выбрать либо быстрое полномасштабное вторжение, либо постепенное захватывание территории.
Ранее в результате атаки ЦАХАЛ были убиты руководитель военного крыла Мухаммед Синвар и официальный представитель «Бригад» Абу Убайда.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.