Представители стран Западной Европы не способны адекватно реагировать на ситуацию, связанную с ударом «Орешника» по Украине. Такое мнение в беселе с Lenta.ru выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Почему-то не было никакой реакции ни одной европейской страны при попытке нанести удар по госрезиденции. А здесь они поняли, что Россия может отвечать», — отметил сенатор.
Джабаров подчеркнул, что Западная Европа продолжает оказывать помощь киевскому режиму, снабжая его оружием, которое используется против России и ее жителей. Однако как только Москва дает ответный удар на действия ВСУ, Европа использует воинственную риторику, выступая против.
По словам сенатора, действия России были абсолютно справедливыми, поскольку направлены на защиту собственных национальных интересов.