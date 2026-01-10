Зеленский выставил Западу дерзкое требование после удара «Орешником»

«Блокирование поставок и расширение санкций — это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнёров, наши институты должны работать для этого активнее В прошлом году со многими партнёрами было налажено новое сотрудничество для синхронизации санкций, но темп должен стать больше, значительно больше», — написал Зеленский.
Он добавил, что уже пообщался с главой своего офиса Кириллом Будановым*. На встрече, по его словам, обсуждалась именно санкционная политика в отношении Москвы.
Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке новых спецопераций против России. Для этого он встретился с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.