Зеленский выставил Западу дерзкое требование после удара «Орешником»

Владимир Зеленский заявил, что западные страны обязаны придумать новые санкции против России и сделать это приоритетной задачей своей внешней политики. Об этом глава киевского режима написал в соцсети, комментируя удар российской ракеты «Орешник» по объектам ВСУ на Украине.

Источник: Life.ru

«Блокирование поставок и расширение санкций — это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнёров, наши институты должны работать для этого активнее В прошлом году со многими партнёрами было налажено новое сотрудничество для синхронизации санкций, но темп должен стать больше, значительно больше», — написал Зеленский.

Он добавил, что уже пообщался с главой своего офиса Кириллом Будановым*. На встрече, по его словам, обсуждалась именно санкционная политика в отношении Москвы.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке новых спецопераций против России. Для этого он встретился с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.