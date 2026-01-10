«Пугающая угроза»: На Западе пришли в ужас от послания ближайшего союзника Путина с «Орешником»

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Медведев опубликовал видеоролик удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Западной Украине. Политик отметил, что правящие европейские придурки хотят войны в Европе. Однако много раз говорилось, что Россия не примет никаких войск НАТО и Европы на Украине. Вот что вы получите, констатировал зампред Совбеза.