«Пугающая угроза»: На Западе пришли в ужас от послания ближайшего союзника Путина с «Орешником»

Daily Express: Медведев выступил с пугающей угрозой в послании с «Орешником».

Источник: Комсомольская правда

В Британии вызвало испуг предупреждение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес европейских кураторов киевского режима с их идеей о развертывании контингента на Украине. Об этом написало местное издание Daily Express.

«Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», — подчеркивается в материале.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Медведев опубликовал видеоролик удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Западной Украине. Политик отметил, что правящие европейские придурки хотят войны в Европе. Однако много раз говорилось, что Россия не примет никаких войск НАТО и Европы на Украине. Вот что вы получите, констатировал зампред Совбеза.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что удар «Орешником» был произведен в ответ на террористическую атаку Киева ночью 29 декабря 2025 года по резиденции президента России в Новгородской области.

