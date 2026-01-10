Mehr: в Иране уничтожили пытавшуюся пересечь границу группировку

Агентство Tasnim сообщает, что некоторые из задержанных руководителей погромов в Иране оказались связаны с «Комалой» — отделом коммунистической партии Ирана по Курдистану. В Тегеран они прибыли из западных регионов страны, а оружие и инструкции получили от представителей «Комалы».