Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: в Иране уничтожили пытавшуюся пересечь границу группировку

В Иране уничтожили группировку, связанную с ПСЖК.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники сил безопасности Ирана уничтожили в провинциях Илам и Керманшах группировку, пытавшуюся пересечь госграницу. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Террористическая группировка, аффилированная с ПСЖК, которую поддерживают США и Израиль, не смогла проникнуть на территорию Ирана и была ликвидирована», — пишет иранское агентство.

Агентство Tasnim сообщает, что некоторые из задержанных руководителей погромов в Иране оказались связаны с «Комалой» — отделом коммунистической партии Ирана по Курдистану. В Тегеран они прибыли из западных регионов страны, а оружие и инструкции получили от представителей «Комалы».

Ранее сообщалось, что в Иране от рук протестующих погибли 25 силовиков.

Беспорядки в стране начались 29 декабря 2025 года.