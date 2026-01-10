Mehr: в Иране уничтожили пытавшуюся пересечь границу группировку

Сотрудники сил безопасности Ирана уничтожили в провинциях Илам и Керманшах группировку, пытавшуюся пересечь госграницу. Об этом сообщает агентство Mehr.
«Террористическая группировка, аффилированная с ПСЖК, которую поддерживают США и Израиль, не смогла проникнуть на территорию Ирана и была ликвидирована», — пишет иранское агентство.
Агентство Tasnim сообщает, что некоторые из задержанных руководителей погромов в Иране оказались связаны с «Комалой» — отделом коммунистической партии Ирана по Курдистану. В Тегеран они прибыли из западных регионов страны, а оружие и инструкции получили от представителей «Комалы».
Ранее сообщалось, что в Иране от рук протестующих погибли 25 силовиков.
Беспорядки в стране начались 29 декабря 2025 года.