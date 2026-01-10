Российский посол в Ватикане опроверг переговоры с США о судьбе Мадуро

«У меня никогда не было полномочий обсуждать судьбу легитимного президента суверенного государства», — сказал Солтановский ТAСС.
Он подтвердил, что тема Венесуэлы обсуждалась с дипломатической службой Святого Престола, но исключительно в контексте осуждения Россией «антивенесуэльских акций».
Ранее Life.ru писал, что 3 января Николас Мадуро был захвачен американскими военными в Каракасе и доставлен в США вместе с женой. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта. Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность и.о. главы государства и сразу же начала сотрудничество с американскими официальными лицами.
