Российских военных ужаснули ямы с обезображенными телами дезертиров ВСУ

На занятой позиции были обнаружены ямы с украинскими дезертирами, в одной из которых находились три обезображенных тела убитых военных ВСУ. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«На занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри неё находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», — пишут «Бесстрашные».

Ранее сообщалось, что украинские военные угрожали ей расправой из‑за разговора на русском языке. Между двумя бойцами ВСУ произошёл конфликт: один из них настаивал на том, чтобы застрелить женщину, обвиняя её в отказе говорить по‑украински, тогда как второй заступился за неё, заявив, что сам общается на русском языке.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.