Рубио объяснил, почему США вышли из 66 международных организаций

«То, что мы называем международной системой, сегодня переполнено сотнями непрозрачных организаций с пересекающимися мандатами, дублирующими функциями, неэффективным управлением и слабыми результатами. Даже те из них, что когда-то выполняли полезные задачи, всё чаще превращаются в бюрократические структуры, платформы для политизированной активности или инструменты, идущие вразрез с интересами США», — рассказал Рубио.