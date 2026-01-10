Рубио объяснил, почему США вышли из 66 международных организаций

Администрация США объявила о выходе страны из 66 международных организаций, признав их бесполезными, дублирующими друг друга и финансово неэффективными. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в официальном заявлении.
«То, что мы называем международной системой, сегодня переполнено сотнями непрозрачных организаций с пересекающимися мандатами, дублирующими функциями, неэффективным управлением и слабыми результатами. Даже те из них, что когда-то выполняли полезные задачи, всё чаще превращаются в бюрократические структуры, платформы для политизированной активности или инструменты, идущие вразрез с интересами США», — рассказал Рубио.
Государственный секретарь отметил, что подобные организации не только не решают глобальных проблем, но и мешают тем, кто пытается это делать.
«Эпоха выписывания открытых чеков международной бюрократии закончилась», — заявил он.
При этом госсекретарь подчеркнул, что решение не означает изоляции США от мировых дел.
«Мы не отворачиваемся от мира, мы отвергаем устаревшую модель многосторонности, при которой американские налогоплательщики считаются безусловным гарантом постоянно расширяющейся архитектуры глобального управления», — добавил Рубио.
Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп подписал указ о немедленном выходе США из 66 международных структур, которые, по его оценке, больше не служат национальным интересам. Все федеральные ведомства получили распоряжение прекратить участие в их деятельности и финансирование.