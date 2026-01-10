Ричмонд
Рубио объяснил, почему США вышли из 66 международных организаций

Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтон вышел из 66 международных организаций, так как они стали бесполезными.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США объявила о выходе страны из 66 международных организаций, признав их бесполезными, дублирующими друг друга и финансово неэффективными. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в официальном заявлении.

«То, что мы называем международной системой, сегодня переполнено сотнями непрозрачных организаций с пересекающимися мандатами, дублирующими функциями, неэффективным управлением и слабыми результатами. Даже те из них, что когда-то выполняли полезные задачи, всё чаще превращаются в бюрократические структуры, платформы для политизированной активности или инструменты, идущие вразрез с интересами США», — рассказал Рубио.

Государственный секретарь отметил, что подобные организации не только не решают глобальных проблем, но и мешают тем, кто пытается это делать.

«Эпоха выписывания открытых чеков международной бюрократии закончилась», — заявил он.

При этом госсекретарь подчеркнул, что решение не означает изоляции США от мировых дел.

«Мы не отворачиваемся от мира, мы отвергаем устаревшую модель многосторонности, при которой американские налогоплательщики считаются безусловным гарантом постоянно расширяющейся архитектуры глобального управления», — добавил Рубио.

Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп подписал указ о немедленном выходе США из 66 международных структур, которые, по его оценке, больше не служат национальным интересам. Все федеральные ведомства получили распоряжение прекратить участие в их деятельности и финансирование.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше