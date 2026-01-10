Ричмонд
В Госдуме заявили, что Трамп был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о заявлениях лидера США Дональда Трампа, который утверждает, что разочаровался в президенте России Владимире Путине.

— Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене, — отметил депутат.

Политик добавил, что слова главы Белого дома о некотором взаимопонимании с российским лидером при различных взглядах являются нормальным явлением, передает Lenta.ru.

До этого президент США отказался от идеи проведения операции в отношении Владимира Путина по той же схеме, что и с венесуэльским главой Николасом Мадуро.

Кроме того, Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что его российский коллега действительно хочет завершить конфликт на Украине.

В ходе общения с репортерами американский лидер также отметил, что Москва заинтересована в мире. Он отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта.

