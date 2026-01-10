Дмитриев заявил о самоубийстве западной цивилизации «во всех измерениях»

Ранее сообщалось, что за четыре года после введения антироссийских санкций Европейский союз потерял около 48 миллиардов евро дохода от экспорта в Россию. Только за первые десять месяцев 2025 года объём европейского экспорта в РФ составил 25 миллиардов евро, что на 65% меньше показателя за аналогичный период 2021 года.