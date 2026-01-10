Ричмонд
Дмитриев заявил о самоубийстве западной цивилизации «во всех измерениях»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил страны ЕС и Великобританию в разрушении западной цивилизации во всех возможных сферах, включая здравоохранение. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Германия, ЕС и Великобритания продолжают заниматься самоубийством западной цивилизации в любом возможном измерении, включая здравоохранение, как отметил министр Кеннеди», — указал он.

Дмитриев прокомментировал заявление главы министерства здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, отметив, что действия европейских стран и Великобритании подрывают западную цивилизацию в экономике, социальной сфере и здравоохранении.

Ранее сообщалось, что за четыре года после введения антироссийских санкций Европейский союз потерял около 48 миллиардов евро дохода от экспорта в Россию. Только за первые десять месяцев 2025 года объём европейского экспорта в РФ составил 25 миллиардов евро, что на 65% меньше показателя за аналогичный период 2021 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

