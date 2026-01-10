FT узнала об отсутствии у ЕС плана на случай атаки США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп в любом случае обладает преимуществом и в случае эскалации способен нанести «более сильный удар» или выдвинуть «более серьёзные угрозы», пишет автор статьи. Европейские политики обсуждают возможные ответные меры, включая закрытие американских военных баз на территории ЕС и запрет на покупку американских казначейских облигаций, однако эксперты оценивают реальные шансы на скоординированный отпор как крайне низкие.
Вместо прямого противостояния лидеры стран ЕС предпочитают использовать «стратегическое давление» на администрацию Трампа, чтобы сохранить американскую поддержку Украины.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры испытывают обеспокоенность из‑за заявлений администрации президента США Дональда Трампа по Гренландии. Хотя премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее воспринимала угрозы Трампа серьёзно, недавние резкие высказывания высокопоставленного сотрудника Белого дома Стивена Миллера подорвали её многомесячные усилия по сдерживанию американского лидера.
