В Бельгии хотят оснастить армию мини-ядерными реакторами

БРЮССЕЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен намерен оснастить армию мини-ядерными реакторами для обеспечения автономности за рубежом, заявил он в интервью газете Libre.

Источник: © РИА Новости

«Приведу пример. Мы знаем о SMR — small modular reactors, этих малых модульных реакторах, производящих ядерную энергию. Существуют также MMR — micro modular reactors. Это технология, которая сейчас разрабатывается в ряде армий — у американцев, русских, китайцев. “Программа Janus” в США направлена на обеспечение полной энергетической автономности войск, развернутых за рубежом, за счёт этих MMR. Я хочу того же для нашей армии», — сказал он.

Франкен добавил, что у Бельгии большой опыт в ядерной сфере, а благодаря новому проекту Odin для разработки вооружений страна сможет к январю 2027 года получить исследование, которое покажет, как этого добиться.