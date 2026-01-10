В Бельгии хотят оснастить армию мини-ядерными реакторами

«Приведу пример. Мы знаем о SMR — small modular reactors, этих малых модульных реакторах, производящих ядерную энергию. Существуют также MMR — micro modular reactors. Это технология, которая сейчас разрабатывается в ряде армий — у американцев, русских, китайцев. “Программа Janus” в США направлена на обеспечение полной энергетической автономности войск, развернутых за рубежом, за счёт этих MMR. Я хочу того же для нашей армии», — сказал он.