Власти Ирана призвали граждан выйти на протесты против погромов

Протесты в Тегеране продолжаются с 29 декабря 2025 года. Первыми на улицы вышли торговцы. Они протестовали из-за девальвации местной валюты — иранского риала. В ряде городов исламской республики акции протеста превращались в беспорядки, которые сопровождались столкновениями с полицией, стрельбой и лозунгами против властей. Сообщалось о жертвах среди силовиков и мирных жителей. Известно о гибели 25 правоохранителей.