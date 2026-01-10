Ричмонд
Власти Ирана призвали граждан выйти на протесты против погромов

Власти призывают иранцев 12 января выйти на улицы против беспорядков.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана призвали жителей страны выйти на улицы 12 января в знак протеста против погромов. Об этом 10 января сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

С призывом к гражданам обратился Совет координации исламского развития. Иранцев просят выйти на народные собрания и осудить террористические действия агентов Израиля и США.

Мероприятие пройдет в понедельник, 12 января, на площади Энгелаб в Тегеране. Начнется оно в 13:30 мск.

Протесты в Тегеране продолжаются с 29 декабря 2025 года. Первыми на улицы вышли торговцы. Они протестовали из-за девальвации местной валюты — иранского риала. В ряде городов исламской республики акции протеста превращались в беспорядки, которые сопровождались столкновениями с полицией, стрельбой и лозунгами против властей. Сообщалось о жертвах среди силовиков и мирных жителей. Известно о гибели 25 правоохранителей.