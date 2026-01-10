Илон Маск назвал фашистами британское правительство после арестов за посты в соцсетях

Так он отреагировал на график, согласно которому в Соединённом Королевстве по делам, связанным с онлайн-комментариями, было арестовано более 12 тысяч человек.
«Почему правительство Великобритании настолько фашистское?» — написал Маск в своём посте.
Ранее стало известно, что Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Значительное увеличение состояния предпринимателя последовало после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил предыдущее решение, признавшее недействительным пакет опционов на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов, входивший в компенсационный пакет Маска. В результате успешного оспаривания этого вердикта общий размер его капитала достиг исторического максимума в 749 миллиардов долларов.
