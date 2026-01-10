Ричмонд
Илон Маск назвал фашистами британское правительство после арестов за посты в соцсетях

Миллиардер Илон Маск резко раскритиковал власти Великобритании, обвинив правительство в фашистских тенденциях. Поводом для его заявления стала информация о рекордном количестве задержаний в стране за высказывания в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Так он отреагировал на график, согласно которому в Соединённом Королевстве по делам, связанным с онлайн-комментариями, было арестовано более 12 тысяч человек.

«Почему правительство Великобритании настолько фашистское?» — написал Маск в своём посте.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Значительное увеличение состояния предпринимателя последовало после того, как Верховный суд штата Делавэр отменил предыдущее решение, признавшее недействительным пакет опционов на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов, входивший в компенсационный пакет Маска. В результате успешного оспаривания этого вердикта общий размер его капитала достиг исторического максимума в 749 миллиардов долларов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

