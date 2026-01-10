Ричмонд
Трамп признался в любви к народу Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался в любви к народу Венесуэлы и заявил, что уже делает латиноамериканскую страну «снова богатой и безопасной».

Источник: Reuters

Соответствующее заявление он сделал спустя неделю после бомбардировки страны и похищения ее лидера Николаса Мадуро.

«Я люблю венесуэльский народ и уже делаю Венесуэлу снова богатой и безопасной», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Американский лидер не раскрыл, как именно обогатит и обезопасит латиноамериканскую страну.

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

