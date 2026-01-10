Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия предупредила о риске войны с Россией из-за отправки войск Францией и Британией

Великобритания и Франция, направляя своих военнослужащих на Украину, рискуют спровоцировать войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит вовлечения страны в конфликт.

«Среди политических лидеров Европы свирепствует военный фанатизм. Две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — чтобы пламя войны охватило всю Европу», — сказал Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, правительство страны под руководством Виктора Орбана намерено не допустить реализации этих планов и сохранить Венгрию вне конфликта с Россией. Однако это будет возможно только в случае победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто подчеркнул, что при проигрыше партии Брюссель и Киев смогут реализовать свои планы.

Ранее сообщалось, что удары российского ракетного комплекса «Орешник» стали предупреждением не только для Киева, но и для западных стран. Ни одно государство в мире не располагает аналогами таких сверхмощных гиперзвуковых ракет и системами ПВО, способными их сбить или перехватить.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше