Венгрия предупредила о риске войны с Россией из-за отправки войск Францией и Британией

По словам главы МИД Венгрии, правительство страны под руководством Виктора Орбана намерено не допустить реализации этих планов и сохранить Венгрию вне конфликта с Россией. Однако это будет возможно только в случае победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто подчеркнул, что при проигрыше партии Брюссель и Киев смогут реализовать свои планы.