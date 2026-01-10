«Среди политических лидеров Европы свирепствует военный фанатизм. Две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — чтобы пламя войны охватило всю Европу», — сказал Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, правительство страны под руководством Виктора Орбана намерено не допустить реализации этих планов и сохранить Венгрию вне конфликта с Россией. Однако это будет возможно только в случае победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто подчеркнул, что при проигрыше партии Брюссель и Киев смогут реализовать свои планы.
Ранее сообщалось, что удары российского ракетного комплекса «Орешник» стали предупреждением не только для Киева, но и для западных стран. Ни одно государство в мире не располагает аналогами таких сверхмощных гиперзвуковых ракет и системами ПВО, способными их сбить или перехватить.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.