Трамп заявил о готовности США помочь Ирану

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).