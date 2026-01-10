Ричмонд
Трамп заявил о готовности США помочь Ирану

Соединенные Штаты Америки готовы оказать помощь Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

«Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!» — написал глава Белого дома.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

