Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи нефти из Венесуэлы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому доходы от продажи венесуэльской нефти, находящиеся на счетах Министерства финансов США или поступающие на них, особым образом замораживаются «во имя блага американского и венесуэльского народов».
С момента вступления указа в силу данные средства не подлежат аресту, изъятию или взысканию по любым судебным искам. Любые операции с ними запрещены, за исключением случаев, когда выдано спецразрешение.
В пояснительной записке, опубликованной на сайте Белого дома, подчёркивается, что выручка от продажи венесуэльской нефти принадлежит Каракасу и временно хранится в США. Эти средства обладают иммунитетом от претензий частных лиц, включая кредиторов Мадуро.
Особо отмечается, что изъятие или арест этих активов могло бы поставить под угрозу национальную безопасность и внешнюю политику США, а также подорвать усилия Вашингтона по восстановлению экономической и политической стабильности в Венесуэле.
Ранее Трамп заявил, что народ США должен получить большую выгоду от развития Венесуэлы.