Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи нефти из Венесуэлы

Средства, полученные от продажи нефти венесуэльской нефти, замораживаются «во имя блага народов США и Венесуэлы», считает Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому доходы от продажи венесуэльской нефти, находящиеся на счетах Министерства финансов США или поступающие на них, особым образом замораживаются «во имя блага американского и венесуэльского народов».

С момента вступления указа в силу данные средства не подлежат аресту, изъятию или взысканию по любым судебным искам. Любые операции с ними запрещены, за исключением случаев, когда выдано спецразрешение.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Белого дома, подчёркивается, что выручка от продажи венесуэльской нефти принадлежит Каракасу и временно хранится в США. Эти средства обладают иммунитетом от претензий частных лиц, включая кредиторов Мадуро.

Особо отмечается, что изъятие или арест этих активов могло бы поставить под угрозу национальную безопасность и внешнюю политику США, а также подорвать усилия Вашингтона по восстановлению экономической и политической стабильности в Венесуэле.

Ранее Трамп заявил, что народ США должен получить большую выгоду от развития Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше